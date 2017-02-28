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28 февраля 2017 г.

Ставропольские метатели привезли восемь наград из Сочи

В Сочи завершились первенство и чемпионат России по длинным метаниям. В активе ставропольских легкоатлетов восемь медалей, две из которых высшей пробы, по три «серебряного» и «бронзового» достоинства.

Среди дискоболов на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Виктор Бутенко, снаряд которого в лучшей из попыток улетел на 62 метра 80 см. Ближайший конкурент нашего земляка, лидера национальной сборной, Алексей Худяков из Оренбурга, отстал более чем на два метра (60,65). Еще одно «золото» принес в командную копилку молотобоец Сергей Зверев, с результатом 70,36 метра выигравший юношеский турнир.

Вторые места завоевали дискоболка Юлия Степакова (юниорки до 20 лет), молотобойцы Анна Булгакова (женщины) и Петр Некипорец (юниоры до 23 лет). Тройку лучших замкнули метатель копья Тимофей Остапов (юноши до 18 лет), дискобол Дмитрий Лопырев (юниоры до 20 лет) и молотобоец Юрий Кузив (юниоры до 23 лет).

В общекомандном зачете сборная Ставрополья заняла седьмую строчку турнирного реестра. Наши земляки пропустили вперед лишь представителей московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170228/stavropolskie_metateli_privezli_vosem_nagrad_iz_sochi_100944.html
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