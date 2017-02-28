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28 февраля 2017 г.

«Ставропольская правда» в числе победителей конкурса СМИ «Экономическое возрождение России»

28 февраля в Думе Ставропольского края состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «Экономическое возрождение России» по итогам 2016-го года. Он проводится ежегодно Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России. Его цель — объективное отражение СМИ проблем развития отечественной экономики, становления российского предпринимательства.

В список победителей вошла и «Ставропольская правда». Отмечен цикл материалов ио редактора отдела экономики Татьяны Слипченко, посвященный инвестициям в АПК. Торгово-промышленная палата Ставропольского края представила ее публикации на финальный тур Всероссийского конкурса.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20170228/stavropolskaya_pravda_v_chisle_pobediteley_konkursa_smi_ekonomic_100954.html
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