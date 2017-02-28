Ставрополье вошло в пятерку ведущих регионов по производству свинины

Ставропольский край вошел в пятерку ведущих регионов страны по производству свинины. В Министерстве сельского хозяйства России подвели итоги производственного мониторинга в сфере свиноводства с начала года. В целом по стране производство свинины выросло на двенадцать процентов, составив почти 274 тысячи тонн. Основной прирост продукции обеспечили сельхозпредприятия Ставропольского края, Тамбовской, Челябинской, Псковской, Белгородской и Воронежской областей.

http://www.stapravda.ru/20170228/stavropole_voshlo_v_pyaterku_veduschikh_regionov_po_proizvodstvu_100956.html