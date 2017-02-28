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28 февраля 2017 г.

«Ростелеком» дарит фанатам «Больше футбола»

ПАО «Ростелеком»

Зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» стало доступно «Больше футбола». «Ростелеком» предлагает подключить ТВ-пакет «Наш футбол» и до 15 марта смотреть его бесплатно, включая матчи Чемпионата России по футболу сезона 2016/2017 (Премьер Лига). Игры транслируются в прямом эфире в HD формате.

Для участия в акции новым абонентам «Интерактивного ТВ» нужно подать заявку на подключение услуги любым удобным способом: на сайте rt.ru, по номеру 8 800 1000 800 или в центре продаж и обслуживания.

Пользователям «Интерактивного ТВ» достаточно подключить пакет в меню ТВ-приставки.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Что может быть лучшим подарком к 23 февраля мужчинам-любителям футбола, чем подписка на любимые спортивные каналы? Возможность не пропустить ни одного матча, смотреть их в формате высокой чёткости и пережить яркие эмоции болельщика с «эффектом присутствия» на стадионе – это незабываемо. «Ростелеком» решил сделать всем футбольным фанатам именно такой подарок».

Акция продлится до 15 марта 2017 г. Далее стоимость пакета составит 219 руб./мес. Узнать о правилах акции, способах участия, посмотреть расписание матчей можно здесь.

«Наш Футбол» – это обзоры, аналитические передачи и авторские программы, в которых лучшие спортивные комментаторы разбирают матчи, тренерские замыслы, и спорные эпизоды. Только на канале «Наш Футбол» зрители смогут стать свидетелями всех 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире в отличном цифровом качестве, увидеть все голы, все схватки лучших атлетов и тренеров и с удовольствием поболеть за любимую команду. Транслируется в SD и HD форматах на 608 кнопке.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170228/rostelekom_darit_fanatam_bolshe_futbola_100941.html
Фотография к статье «Ростелеком» дарит фанатам «Больше футбола»
ПАО «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком»
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