Правительство РФ продолжит работу по улучшению финансового самочувствия регионов

Для дальнейшего улучшения финансового самочувствия регионов Правительство России предполагает в этом году продолжить работу по предоставлению субъектам Федерации выгодных бюджетных кредитов. Об этом сказал на форуме «Сочи-2017» первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев, встречаясь с главами регионов, среди которых был и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Предположительно на сумму 200 млрд. рублей.

На дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности в течение года планируется направить 100 млрд. рублей и такую же сумму – на субсидирование исполнения совместных с Федерацией полномочий. Сумма поддержки будет зависеть от качества выполнения целевых показателей. Условия закреплены в соответствующих соглашениях с Правительством России. Ставрополье в числе тех субъектов РФ, с которыми такое соглашение заключено. Губернатор Владимир Владимиров подписал его от имени правительства края в феврале этого года. В рамках реализации этого документа Ставрополье получает в этом году около 8 млрд. рублей из федерального бюджета.

– За последнее время в бюджетной сфере и в межбюджетных отношениях появилось довольно много новаций. Большинство этих решений – это результат нашей с вами совместной работы по инвентаризации полномочий, – отметил Дмитрий Медведев.

Как прозвучало, также в этом году будет продолжена грантовая поддержка регионов, достигших хорошей динамики экономического роста. На эти цели планируется выделить 20 млрд. рублей из федерального бюджета.

После завершения встречи Владимир Владимиров прокомментировал повестку встречи:

– Ставропольский край немало новаций предложил федеральному центру, в том числе в сфере межбюджетных отношений. Ряд из них уже услышан, начата работа по проведению необходимых изменений. Многое из того, о чём говорилось сегодня, полностью перекликается с нашими ожиданиями.

http://www.stapravda.ru/20170228/pravitelstvo_rf_prodolzhit_rabotu_po_uluchsheniyu_finansovogo_sa_100976.html