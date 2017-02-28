О красках и приоритетах
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
28 февраля 2017 г.

Правительство РФ продолжит работу по улучшению финансового самочувствия регионов

Для дальнейшего улучшения финансового самочувствия регионов Правительство России предполагает в этом году продолжить работу по предоставлению субъектам Федерации выгодных бюджетных кредитов. Об этом сказал на форуме «Сочи-2017» первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев, встречаясь с главами регионов, среди которых был и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Предположительно на сумму 200 млрд. рублей.

На дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности в течение года планируется направить 100 млрд. рублей и такую же сумму – на субсидирование исполнения совместных с Федерацией полномочий. Сумма поддержки будет зависеть от качества выполнения целевых показателей. Условия закреплены в соответствующих соглашениях с Правительством России. Ставрополье в числе тех субъектов РФ, с которыми такое соглашение заключено. Губернатор Владимир Владимиров подписал его от имени правительства края в феврале этого года. В рамках реализации этого документа Ставрополье получает в этом году около 8 млрд. рублей из федерального бюджета.

– За последнее время в бюджетной сфере и в межбюджетных отношениях появилось довольно много новаций. Большинство этих решений – это результат нашей с вами совместной работы по инвентаризации полномочий, – отметил Дмитрий Медведев.

Как прозвучало, также в этом году будет продолжена грантовая поддержка регионов, достигших хорошей динамики экономического роста. На эти цели планируется выделить 20 млрд. рублей из федерального бюджета.

После завершения встречи Владимир Владимиров прокомментировал повестку встречи:

– Ставропольский край немало новаций предложил федеральному центру, в том числе в сфере межбюджетных отношений. Ряд из них уже услышан, начата работа по проведению необходимых изменений. Многое из того, о чём говорилось сегодня, полностью перекликается с нашими ожиданиями.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170228/pravitelstvo_rf_prodolzhit_rabotu_po_uluchsheniyu_finansovogo_sa_100976.html
Фотография к статье Правительство РФ продолжит работу по улучшению финансового самочувствия регионов
На форуме «Сочи-2017»
На форуме «Сочи-2017»
Фото пресс-службы губернатора СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Экономика
Правительство РФ продолжит работу по улучшению финансового самочувствия регионов
На Ставрополье названы лучшие СМИ в сфере экономики
Форум «Сочи-2017»: У Ставрополья серьезные стартовые позиции для развития экономики
ВТБ24 представляет новый мобильный банк для смартфонов и планшетов Android
ВТБ снижает ставки по рефинансированию кредитов других банков
Власти
О генеральной уборке, карте убитых дорог Ставрополья и поддержке региональной прессы
Ольга Тимофеева представила карты свалок и убитых дорог Ставрополья
Национальный парк «Кисловодский» осмотрел министр природы и экологии РФ
Комиссия по урегулированию земельных споров начала работу на Ставрополье
Власти Ставрополья берут на контроль трудоустройство выпускников

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!