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28 февраля 2017 г.

Портал госуслуг: проще, чем кажется

Разъяснения налогоплательщикам дает заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Ставрополя Сергей Матушкин.

Интернет-портал государственных услуг Ставропольского края: www.gosuslugi.stavkray.ru

Портал госуслуг помогает получать госуслуги без очередей: часть услуг вы получаете сразу на портале, а другую часть – в назначенное время. Создатели портала постарались сделать каждую услугу простой и понятной, но если у вас не получилось разобраться, следуйте следующему порядку.

Зарегистрируйтесь на портале. При регистрации на портале вы получите личный кабинет. Личный кабинет хранит данные пользователей, черновики заявлений и результаты обращений в ведомство. История работы с заявлением сохранится в личном кабинете. А если вы заполнили заявление не сразу, вы можете вернуться в личный кабинет позже, открыть черновик и продолжить там, где остановились.

Чтобы зарегистрироваться, введите имя, фамилию, номер телефона или адрес электронной почты.

Далее найдите нужную услугу и используйте все возможности. Некоторые услуги будут доступны вам только после того, как вы введете дополнительную информацию о себе и подтвердите личность. Если от вас потребуется такая информация, портал предложит ее ввести.

Чтобы портал госуслуг был всегда под рукой, установите мобильное предложение: оно поможет зарегистрироваться, предупредит о новом штрафе ГИБДД и сообщит о статусе вашего заявления по госуслуге.

Госуслуги: проще, чем кажется!

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170228/portal_gosuslug_prosche_chem_kazhetsya_100926.html
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Интернет-портал государственных услуг Ставропольского края: www.gosuslugi.stavkray.ru
Интернет-портал государственных услуг Ставропольского края: www.gosuslugi.stavkray.ru
http://www.gosuslugi.stavkray.ru
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