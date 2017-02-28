Портал госуслуг: проще, чем кажется

Разъяснения налогоплательщикам дает заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Ставрополя Сергей Матушкин.

Портал госуслуг помогает получать госуслуги без очередей: часть услуг вы получаете сразу на портале, а другую часть – в назначенное время. Создатели портала постарались сделать каждую услугу простой и понятной, но если у вас не получилось разобраться, следуйте следующему порядку.

Зарегистрируйтесь на портале. При регистрации на портале вы получите личный кабинет. Личный кабинет хранит данные пользователей, черновики заявлений и результаты обращений в ведомство. История работы с заявлением сохранится в личном кабинете. А если вы заполнили заявление не сразу, вы можете вернуться в личный кабинет позже, открыть черновик и продолжить там, где остановились.

Чтобы зарегистрироваться, введите имя, фамилию, номер телефона или адрес электронной почты.

Далее найдите нужную услугу и используйте все возможности. Некоторые услуги будут доступны вам только после того, как вы введете дополнительную информацию о себе и подтвердите личность. Если от вас потребуется такая информация, портал предложит ее ввести.

Чтобы портал госуслуг был всегда под рукой, установите мобильное предложение: оно поможет зарегистрироваться, предупредит о новом штрафе ГИБДД и сообщит о статусе вашего заявления по госуслуге.

Госуслуги: проще, чем кажется!

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20170228/portal_gosuslug_prosche_chem_kazhetsya_100926.html