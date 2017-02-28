Портал госуслуг: проще, чем кажется
Разъяснения налогоплательщикам дает заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Ставрополя Сергей Матушкин.
Портал госуслуг помогает получать госуслуги без очередей: часть услуг вы получаете сразу на портале, а другую часть – в назначенное время. Создатели портала постарались сделать каждую услугу простой и понятной, но если у вас не получилось разобраться, следуйте следующему порядку.
Зарегистрируйтесь на портале. При регистрации на портале вы получите личный кабинет. Личный кабинет хранит данные пользователей, черновики заявлений и результаты обращений в ведомство. История работы с заявлением сохранится в личном кабинете. А если вы заполнили заявление не сразу, вы можете вернуться в личный кабинет позже, открыть черновик и продолжить там, где остановились.
Чтобы зарегистрироваться, введите имя, фамилию, номер телефона или адрес электронной почты.
Далее найдите нужную услугу и используйте все возможности. Некоторые услуги будут доступны вам только после того, как вы введете дополнительную информацию о себе и подтвердите личность. Если от вас потребуется такая информация, портал предложит ее ввести.
Чтобы портал госуслуг был всегда под рукой, установите мобильное предложение: оно поможет зарегистрироваться, предупредит о новом штрафе ГИБДД и сообщит о статусе вашего заявления по госуслуге.
Госуслуги: проще, чем кажется!
http://www.gosuslugi.stavkray.ru