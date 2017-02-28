Плательщики ЕНВД и патента будут обязаны применять контрольно-кассовую технику

В 2017 году будет осуществлен переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Данные изменения внесены Федеральным законом 290-ФЗ от 03.07.2016 в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Суть нововведений состоит в том, что контрольно-кассовая техника будет передавать информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде. То есть информация о продажах организации или ИП станет доступна налоговому органу в режиме онлайн. Кроме того, покупатель или получатель услуги сможет получить чек не только в бумажном, но и в электронном виде.

Чтобы перейти на новый порядок, необходимы современные кассовые аппараты с возможностью передавать данные онлайн через операторов фискальных данных. Налогоплательщики могут приобрести новые аппараты или модернизировать имеющиеся (если они подлежат модернизации).

С 01.07.2017 организации и ИП должны перейти на новый порядок применения ККТ. Кассовые аппараты, не соответствующие новому порядку, будут сняты с учета автоматически.

Плательщики ЕНВД или патента вплоть до 01.07.2018 года могут осуществлять расчеты без применения кассы в таком же порядке, как делали это раньше, то есть с выдачей по требованию покупателя подтверждающего документа. Но после 1 июля 2018 года касса все же потребуется.

Аналогичные условия предусмотрены и в случае, если вы занимаетесь выполнением работ или оказанием услуг – вы можете не применять кассу при условии выдачи соответствующих бланков строгой отчетности, но только до 1 июля 2018 года.

Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20170228/platelschiki_envd_i_patenta_budut_obyazany_primenyat_kontrolnoka_100927.html