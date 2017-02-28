На Ставрополье за разбой будут судить двоих мужчин

Перед судом предстанут Е. Алексеев и В. Гоношилов, которые проникли в квартиру жительницы Пятигорска, ограбили ее на сумму не менее 120 тысяч рублей. Позже Алексеев зарезал мужчину и вместе с подельником вскрыл сейф в домовладении убитого. Их добычей стало имущество на 250 тысяч рублей.

Обоих преступников задержали. Причем Алексеев оказал сопротивление и ранил полицейского ножом. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170228/na_stavropole_za_razboy_budut_sudit_dvoikh_muzhchin_100945.html