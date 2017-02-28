На Ставрополье названы лучшие СМИ в сфере экономики

28 февраля в Думе Ставропольского края прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». В списке лучших оказалась и «Ставропольская правда».

Начиная с 1993 года этот конкурс проводится ежегодно Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России, напомнила вице-президент ТПП СК Инна Дорошенко. Главная его цель – поддержать представителей СМИ, которые освещают проблемы бизнеса, пишут о деловой репутации своего региона и в целом страны. И. Дорошенко отметила, что Торгово-промышленная палата как России, так и Ставрополья всегда рассматривает медийщиков как надежного партнера.

Сегодня в экономической сфере края происходит очень много важных событий: открываются новые предприятия, растет производство товаров и услуг, отвечающих высоким стандартам. Обо всем этом жители края узнают из статей и репортажей, подчеркнул заместитель председателя Думы Ставропольского края Александр Кузьмин. Среди популярных тем региональной прессы сегодня, по его наблюдению, инвестиционная деятельность, проблемы малого и среднего бизнеса, импортозамещение как фактор стабильности и экономического роста, социальная ответственность предпринимателей, государственно-частное партнерство.

Экономическая журналистика требует ответственности, убеждена первый заместитель министра экономического развития СК Елена Кильпа. В этом деле, по ее мнению, важны объективность, аналитический подход, умение разглядеть проблематику, сделать верные выводы и подготовить качественный контент. «С непревзойденным мастерством вам удается создавать позитивное экономическое поле Ставрополья, – обратилась она к участникам конкурса, – именно вы выполняете функцию буфера между обществом и властью, ведь все мы прекрасно понимаем, что экономическое возрождение России невозможно без вашей информации, которая продвигает край».

Председатель краевого Союза журналистов, главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын передал приветствие от руководителя Союза журналистов России Всеволода Богданова и пожелания максимальных успехов и побед в федеральном этапе конкурса. «Я благодарен тем структурам, которые поддерживают журналистов, работающих в сфере экономики, делают их работу известной и в какой-то степени звездной профессией», – сказал В. Балдицын.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» определялись по нескольким направлениям. В номинации «Лучшее освещение темы «Государственно-частное партнерство» победила «Ставропольская правда». Отмечен цикл материалов и. о редактора отдела экономики Татьяны Слипченко, посвященных проблемам АПК. Торгово-промышленная палата СК представила ее публикации на финальный тур конкурса. Кроме того ей присужден и именной приз депутата Думы СК Сергея Чурсинова за яркое и глубокое освещение сельскохозяйственной тематики. В номинации «Лучшая история предпринимательского успеха» лидер – районная газета «Петровские вести». В числе призеров конкурса «Ставропольский бизнес», районные газеты «Вестник Прикумья» Буденновского района, «Приманычские степи» Апанасенковского и другие.

Под занавес встречи в знак благодарности за многолетнее сотрудничество, помощь в организации и проведении регионального этапа конкурса Торгово-промышленная палата СК передала Василию Балдицыну собрание сочинений Евгения Примакова.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170228/na_stavropole_nazvany_luchshie_smi_v_sfere_ekonomiki_100974.html