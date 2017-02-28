На форуме «Сочи-2017» губернатор Ставрополья провел ряд деловых встреч

На инвестиционном форуме «Сочи-2017» губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини обсудили развитие ставропольско-итальянских деловых отношений. Итальянский бизнес играет существенную роль в экономике края. Одно из направлений, на которое надеется губернатор Ставрополья - сельскохозяйственные технологии, в частности, садоводство и реализация масштабных медицинских объектов. Также обсудили и сотрудничество в рекреационной области. По соглашению, подписанному в 2016 году, планируется привлечь итальянские компании для строительства самого крупного на Северном Кавказе парка развлечений.

Чтобы сотрудничество продолжалось и дальше, Ставрополье презентует свои экономические и инвестиционные возможности.

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Еще одна деловая встреча Владимира Владимирова и Министра промышленности Республики Беларусь Виктора Вовка решала пути развития взаимодействия Ставрополья с предприятиями Беларуси.

На стенде крупнейшего системного отечественного интегратора - компании «Техносерв» говорилось об увеличении возможностей программного комплекса «Безопасный город». Проекты действуют в нескольких областях России: в Вологодской, Курской, Архангельской. В последней области такие системы используются в четырех муниципалитетах. Функционирование «Безопасного города» в Ставропольском крае было обсуждено на форуме.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170228/na_forume_sochi2017_gubernator_stavropolya_provel_ryad_delovykh__100937.html