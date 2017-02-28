Лондон ждет ставропольского фотографа Эдуарда Корниенко, лауреата конкурса Sony WPA

Все мы трудились понемногу над чем-нибудь и как-нибудь. Это перефразированное изречение классика как нельзя лучше подходит для большинства людей. Но, к счастью, есть среди нас люди необычные, с одной стороны отмеченные печатью таланта, а с другой, трудолюбиво совершенствующие свои способности и добивающиеся общественного признания. В их числе, без сомнения, фотограф «Ставрополки» Эдуард Корниенко, удостоенный в очередной раз высокой профессиональной награды.

…В Лондоне ежегодно с 2007 года подводятся итоги фотоконкурса Sony World Photography Awards, который собирает огромное количество работ фотографов со всего мира. Его кульминацией является присуждение престижного звания «Фотограф года». Триумфатора каждый раз выбирает почетное жюри из числа победителей предыдущих конкурсов. Они оценивают серию работ фотографов, состоящую из пяти-десяти снимков, сопровождающихся описанием.

На конкурс были представлены более 100 тысяч фоторабот, снятых в 2016 году мастерами объектива из 182 стран. Среди лауреатов два россиянина. Один из них — фотограф «Ставропольской правды» Эдуард Корниенко, вошедший в шорт-лист в номинации «Спорт». Столь высокую оценку получила серия его фотографий с открытого чемпионата Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. (Хотя официальные итоги будут объявлены в Лондоне только в апреле, я выдам секрет: работы Эдуарда удостоены высокого второго места. — С. В.).

Помимо главных призов все победившие и попавшие в шорт-лист фотографы примут участие в глобальной пресс-кампании: они будут отмечены на сайте World Photography Organisation, а их работы выставят в лондонском «Сомерсет-хаусе». Напомню, что уже десять лет публикации Эдуарда Корниенко украшают не только отечественные, но и в зарубежные издания.

Поздравляя коллегу с этим выдающимся достижением, коллектив «СП» желает Эдуарду так держать!

http://www.stapravda.ru/20170228/london_zhdet_stavropolskogo_fotografa_eduarda_kornienko_laureata_100943.html