Форум «Сочи-2017»: У Ставрополья серьезные стартовые позиции для развития экономики

Российская экономика уверенно преодолела период шоковых потрясений последних лет и начала восстанавливаться – этот тезис стал одним из ключевых в выступлении главы российского правительства Дмитрия Медведева на открывшемся инвестиционном форуме «Сочи-2017»:

– Мы ситуацию стабилизировали, это действительно очень важно. Но завтрашний день ставит перед нами новые задачи. Необходимо добиться интенсивного развития регионов, в значительной степени за счет привлечения новых инвестиций. Это основа для улучшения жизни людей.

По словам премьер-министра, правительством России подготовлен план действий на 2017-2025 годы. Стратегическая задача – обеспечить для России темпы развития, превышающие среднемировые. Перед окончательным утверждением плану предстоит пройти широкое экспертное обсуждение.

Вместе с тем уже сегодня определены ключевые направления работы, которые объединят и федеральные, и региональные органы власти. В частности, это формирование устойчивой среды для макроэкономического развития и обеспечения комфортной работы бизнеса, ликвидация дефицита на рынке квалифицированных кадров, формирование «умной» экономики и обеспечение технологического лидерства России.

По завершении пленарного заседания комментарий обсуждаемым темам дал Владимир Владимиров:

– У Ставрополья серьезные стартовые позиции, для того чтобы участвовать в решении задач, которые сегодня ставятся перед регионами. Прошлый год край завершил с положительными, опережающими среднероссийские, производственными показателями в ключевых отраслях. Рост продолжается и в этом году. В январе индекс промышленного производства составил на Ставрополье 4,5%, производство сельскохозяйственной продукции выросло на 4,6%, пищевой продукции – на 12%. Но предстоит еще большая работа, в том числе совместная с правительством России в рамках разрабатываемого им плана действий. Мы нацелены максимально реализовать в его рамках возможности для развития нашего края.

http://www.stapravda.ru/20170228/forum_sochi2017_u_stavropolya_sereznye_startovye_pozitsii_dlya_r_100949.html