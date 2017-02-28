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28 февраля 2017 г.

Две супружеские пары пострадали в ДТП в Курском районе

Авария в Курском районе

27 февраля в 9 часов 30 минут на 6-м километре автодороги «Курская – Горнозаводское» водитель автомобиля «ВАЗ-21101» сначала слегка выехал за пределы проезжей части и, не справившись с управлением, слетел с дороги, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополькому краю. Автомобиль опрокинулся. В больницу попали две супружеские пары, жители села Каново Курского района. Никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170228/dve_supruzheskie_pary_postradali_v_dtp_v_kurskom_rayone_100946.html
Фотография к статье Две супружеские пары пострадали в ДТП в Курском районе
Авария в Курском районе
Авария в Курском районе
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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