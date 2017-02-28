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28 февраля 2017 г.

Альманах «Литературное Ставрополье» теперь можно читать и онлайн

На сайте Ставропольского литературного центра в разделе «Читальный зал» любой желающий может прочесть онлайн четыре альманаха «Литературного Ставрополья» за 2016 год. Раздел планируют пополнять и новыми и старыми альманахами. Электронные версии сборников скоро станут доступны читателям краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова.

В 2016 году альманаху, в котором публикуются писатели, поэты, публицисты, литературные критики, краеведы, журналисты, филологи и искусствоведы края, исполнилось 75 лет. За это время там звучали имена  Ивана Кашпурова, Коста Хетагурова, Владимира Гнеушева, Александра Екимцева, Андрея Губина, Валентины Слядневой. В 2005 году после того как сборник долго молчал, кравеые власти помогли ему вновь выйти в свет и выпустить 40 номеров, где высказали свое слово около 270 авторов.

П. ГРИН
http://www.stapravda.ru/20170228/almanakh_literaturnoe_stavropole_teper_mozhno_chitat_i_onlayn_100933.html
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3-й и 4-й номера альманаха «Литературное Ставрополье» за 2013 год
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