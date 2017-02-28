Альманах «Литературное Ставрополье» теперь можно читать и онлайн
На сайте Ставропольского литературного центра в разделе «Читальный зал» любой желающий может прочесть онлайн четыре альманаха «Литературного Ставрополья» за 2016 год. Раздел планируют пополнять и новыми и старыми альманахами. Электронные версии сборников скоро станут доступны читателям краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова.
В 2016 году альманаху, в котором публикуются писатели, поэты, публицисты, литературные критики, краеведы, журналисты, филологи и искусствоведы края, исполнилось 75 лет. За это время там звучали имена Ивана Кашпурова, Коста Хетагурова, Владимира Гнеушева, Александра Екимцева, Андрея Губина, Валентины Слядневой. В 2005 году после того как сборник долго молчал, кравеые власти помогли ему вновь выйти в свет и выпустить 40 номеров, где высказали свое слово около 270 авторов.