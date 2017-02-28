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28 февраля 2017 г.

Акцию «Внимание, фальшивка!» провели в Курском районе

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Курскому району совместно с общественным советом провели информационно-профилактическую акцию «Внимание, фальшивка!», рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси и по Ставропольскому краю.

Жителям и гостям района раздавали листовки. А в них –  признаки, как отличить подлинные денежные купюры номиналом 5000, 1000 и 500 рублей от подделок. Сотрудники полиции рассказывали, куда обращаться при получении банкноты с признаками подделки и не пытаться сбыть фальшивую купюру. Это может привести к лишению свободы на срок до 8 лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170228/aktsiyu_vnimanie_falshivka_proveli_v_kurskom_rayone_100897.html
Фотография к статье Акцию «Внимание, фальшивка!» провели в Курском районе
Акцию «Внимание, фальшивка!» провели в Курском районе
Акцию «Внимание, фальшивка!» провели в Курском районе
Фото:пресс-служба ГУ МВД России по краю
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