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28 февраля 2017 г.

35 посылок для солдат собрали невинномысские волонтеры

Акция «Посылка солдату» прошла в Невинномысске

Ежегодная акция «Посылка солдату» прошла в Невинномысске. Ее организовал Молодежный центр развития личности при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города.

Студенты колледжей, лицеев, институтов собрали 35 посылок с гостинцами для солдат-срочников воинской части, дислоцирующейся в Невинномысске. Тетради, конверты, ручки, блокноты, туалетные принадлежности, чай, кофе, сладости – все это, как сообщили в администрации города, в торжественной обстановке волонтеры вручили защитникам Родины.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170228/35_posylok_dlya_soldat_sobrali_nevinnomysskie_volontery_100934.html
Фотография к статье 35 посылок для солдат собрали невинномысские волонтеры
Акция «Посылка солдату» прошла в Невинномысске
Акция «Посылка солдату» прошла в Невинномысске
Фото:пресс-служба администрации Невинномысска
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35 посылок для солдат собрали невинномысские волонтеры
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