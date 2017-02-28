35 посылок для солдат собрали невинномысские волонтеры

Ежегодная акция «Посылка солдату» прошла в Невинномысске. Ее организовал Молодежный центр развития личности при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города.

Студенты колледжей, лицеев, институтов собрали 35 посылок с гостинцами для солдат-срочников воинской части, дислоцирующейся в Невинномысске. Тетради, конверты, ручки, блокноты, туалетные принадлежности, чай, кофе, сладости – все это, как сообщили в администрации города, в торжественной обстановке волонтеры вручили защитникам Родины.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170228/35_posylok_dlya_soldat_sobrali_nevinnomysskie_volontery_100934.html