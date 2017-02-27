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27 февраля 2017 г.

Жительница Невинномысска предстанет перед судом за убийство сожителя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Невинномысска, обвиняемой в убийстве сожителя. Вечером 12 ноября 2016 года в одном из домов в хуторе Степном Кочубеевского района они вместе пили, потом поссорились. Да так, что женщина нанесла молотком несколько ударов по голове сожителя. Он скончался тут же. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/zhitelnitsa_nevinnomysska_predstanet_pered_sudom_za_ubiystvo_soz_100911.html
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