Житель Пятигорска украл и продал неисправный автомобиль

В Пятигорске в полицию обратился местный житель. Долго его несправный автомобиль с документами стоял на одной из улиц города. Злоумышленник забрался в автомобиль и, используя документы, продал его за 12 тысяч рублей.

Находчивого вора нашли и задержали. Это ранее неоднократно судимый 30-летний житель Пятигорска. Он заключен под стражу. Похищенный автомобиль изъят и после окончания следствия будет возвращен законному владельцу, рассказали в пресс – службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170227/zhitel_pyatigorska_ukral_i_prodal_neispravnyy_avtomobil_100891.html