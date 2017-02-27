Житель Кисловодска отсидит 9 лет за избиение сожительницы до смерти

Суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшего по неосторожности её смерть, 33-летнего жителя Кисловодска Дмитрия Иванова. 8 апреля 2016 года он с сожительницей распивал спиртные напитки в квартире у знакомых. Мужчина приревновал женщину к хозяину квартиры. В результате возникшей ссоры Иванов нанес ей не менее 14 ударов рукой по голове. От полученных повреждений потерпевшая умерла на месте. Приговором суда Дмитрию Иванову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170227/zhitel_kislovodska_otsidit_9_let_za_izbienie_sozhitelnitsy_do_sm_100907.html