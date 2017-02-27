За похищение невесты судят жителя Нефтекумского района

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя села Урожайного Нефтекумского района, обвиняемого в похищении человека. Вечером 28 мая 2016 года он на одной из улиц Нефтекумска с целью женитьбы похитил 21-летнюю девушку.

О похищении заявил ее дядя. Узнавший об этом парень отпустил «невесту» и сообщил родителям, где она, а сам скрылся. Похититель был объявлен в розыск, и в декабре 2016 года задержан. Уголовное дело направлено в суд, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170227/za_pokhischenie_nevesty_sudyat_zhitelya_neftekumskogo_rayona_100910.html