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27 февраля 2017 г.

За похищение невесты судят жителя Нефтекумского района

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя села Урожайного Нефтекумского района, обвиняемого в похищении человека. Вечером 28 мая 2016 года он на одной из улиц Нефтекумска с целью женитьбы похитил 21-летнюю девушку.

О похищении заявил ее дядя. Узнавший об этом парень отпустил «невесту» и сообщил родителям, где она, а сам скрылся. Похититель был объявлен в розыск, и в декабре 2016 года задержан. Уголовное дело направлено в суд, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/za_pokhischenie_nevesty_sudyat_zhitelya_neftekumskogo_rayona_100910.html
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