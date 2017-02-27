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27 февраля 2017 г.

Вора-домушника с отмычками задержали в Железноводске

В дежурную часть отдела МВД России по Железноводску обратился местный житель – из его квартиры похищены ювелирные изделия. Оперативники установили, что злоумышленник проник в квартиру, открыв замок отмычками, украл золотые и серебряные изделия на более чем 40 тысяч рублей и скрылся. Подозреваемого сотрудники полиции нашли и задержали. Это 48-летний, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, житель Ессентуков. Он заключен под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/voradomushnika_s_otmychkami_zaderzhali_v_zheleznovodske_100887.html
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