Вопросы развития мелиоративного комплекса обсудили в правительстве Ставрополья
В Ставропольском крае продолжают улучшать плодородие земель. По словам первого вице-премьера Николая Великданя, так как край принимал участие в федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», то это побудило начать возрождать мелиоративное хозяйство региона в большем масштабе.
Помощь программы ощутима. На площади 3,5 тысячи га за 94 миллиона рублей в прошлом году построили и восстановили оросительные сооружения. Вернули 44% этой суммы.
Помня о прошлом положительном опыте, шесть сельхозпредприятий края подали заявки на участие в программе в 2017-м году. Но и сумма значительно увеличилась – почти 700 млн рублей потребуется на расширение мелиоративного хозяйства.
Николай Великдань поставил задачу главам муниципалитетов привлечь еще больше сельхозорганизаций для участия в федеральной программе.
Фото: пресс-службы губернатора СК