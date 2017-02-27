Вопросы развития мелиоративного комплекса обсудили в правительстве Ставрополья

В Ставропольском крае продолжают улучшать плодородие земель. По словам первого вице-премьера Николая Великданя, так как край принимал участие в федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», то это побудило начать возрождать мелиоративное хозяйство региона в большем масштабе.

Помощь программы ощутима. На площади 3,5 тысячи га за 94 миллиона рублей в прошлом году построили и восстановили оросительные сооружения. Вернули 44% этой суммы.

Помня о прошлом положительном опыте, шесть сельхозпредприятий края подали заявки на участие в программе в 2017-м году. Но и сумма значительно увеличилась – почти 700 млн рублей потребуется на расширение мелиоративного хозяйства.

Николай Великдань поставил задачу главам муниципалитетов привлечь еще больше сельхозорганизаций для участия в федеральной программе.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170227/voprosy_razvitiya_meliorativnogo_kompleksa_obsudili_v_pravitelst_100906.html