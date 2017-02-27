Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» уступили в Воронеже и Казани

Выступающий в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу «Трансгаз-Ставрополь» сначала уступил в Воронеже местному «Кристаллу» — 2:3 и 0:3, а затем в спортивной столице России – местной «Академии-Казани» — 0:3 и 2:3. «Длинный» выезд воспитанники Юрия Лисицкого завершат в Барнауле, где 4 и 5 марта сыграют с местным «Университетом», идущим в турнире четвертым.

С восемью победами в 34 проведенных играх трансгазовцы идут предпоследними в турнире из 12 коллективов.

http://www.stapravda.ru/20170227/voleybolisty_transgazstavropol_ustupili_v_voronezhe_i_kazani_100921.html