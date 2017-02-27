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27 февраля 2017 г.

В Ставрополе работник автомойки украл машину клиента

В отдел полиции № 3 Управления МВД России по Ставрополю обратился горожанин – с автомойки угнали его автомобиль. Угонщиком оказался работник автомойки, воспользовавшийся оставленным в замке зажигания ключом. Оперативники установили местонахождение подозреваемого. 28-летний житель Ставрополя был задержан на территории одного из соседних регионов. Автомобиль изъят и возвращен владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/v_stavropole_rabotnik_avtomoyki_ukral_mashinu_klienta_100892.html
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