В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб

26 февраля в 7 часов 30 минут водитель-женщина автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь по улице Селекционной с небезопасной скоростью, налетела на снежную насыпь, потом выехала за пределы проезжей части и врезалась в опору ЛЭП, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 34-летняя женщина-водитель попала в больницу.

http://www.stapravda.ru/20170227/v_stavropole_avtoledi_ne_spravilas_s_upravleniem_i_vrezalas_v_st_100883.html