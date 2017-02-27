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27 февраля 2017 г.

В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб

В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб

26 февраля в 7 часов 30 минут водитель-женщина автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь по улице Селекционной с небезопасной скоростью, налетела на снежную насыпь, потом выехала за пределы проезжей части и врезалась в опору ЛЭП, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 34-летняя женщина-водитель попала в больницу.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170227/v_stavropole_avtoledi_ne_spravilas_s_upravleniem_i_vrezalas_v_st_100883.html
Фотография к статье В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб
В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб
В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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