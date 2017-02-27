В Курском районе девушки-мошенницы обманули 83-летнюю пенсионерку

В дежурную часть отдела полиции Курского района обратилась 83-летняя жительница хутора Зайцево. Неизвестные девушки под предлогом размена денежных средств украли у нее 5 тысяч рублей. Злоумышленниц, соседок пенсионерки, задержали участковые уполномоченные полиции. Девушки признались, что они подменили настоящую пятитысячную денежную купюру билетом «Банка приколов», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170227/v_kurskom_rayone_devushkimoshennitsy_obmanuli_83letnyuyu_pension_100895.html