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27 февраля 2017 г.

В Курском районе девушки-мошенницы обманули 83-летнюю пенсионерку

В дежурную часть отдела полиции Курского района обратилась 83-летняя жительница хутора Зайцево. Неизвестные девушки под предлогом размена денежных средств украли у нее 5 тысяч рублей. Злоумышленниц, соседок пенсионерки, задержали участковые уполномоченные полиции. Девушки признались, что они подменили настоящую пятитысячную денежную купюру билетом «Банка приколов», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/v_kurskom_rayone_devushkimoshennitsy_obmanuli_83letnyuyu_pension_100895.html
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