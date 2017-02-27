В Кисловодске решили воссоздать Молодежную палату

На недавнем заседании городской Думы Кисловодска депутаты утвердили новую редакцию положения о молодежной палате. Несколько лет назад подобная попытка оказалась не совсем удачной, и вот теперь, учитывая прежние недочеты, молодым людям дают шанс проявить свои управленческие способности.

– В новой редакции положения о молодежной палате депутаты решили избавить от излишних формальностей процедуру прохождения собеседования, – говорит председатель комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности кисловодского парламента Григорий Каймин. – Раньше от кандидатов требовали уйму документов и непременно чье-то ходатайство. Сейчас эта процедура упрощена до минимума. Следуя этой же логике, сократили количество членов комиссии, которые будут проводить собеседование, с пяти до трех человек. Мы уже выбрали новую комиссию. В нее вошли три депутата: первый заместитель председателя Думы Андрей Иванов, имеющая большой опыт работы с молодежью директор школы № 15 Ирина Коваленко и самый молодой депутат нынешнего созыва Иван Гордеев.

– Учитывая, что Кисловодск разбит на 15 одномандатных округов, мы решили, что в молодежную палату должно войти по одному представителю от каждого округа. Выдвинуть кандидата может любая организация, любая группа горожан. Более того, любой молодой человек может сам прийти и заявить свою кандидатуру. И уже комиссия определит, кто из них наиболее достоин.

С мая молодежная палата в Кисловодске начнет действовать.

http://www.stapravda.ru/20170227/v_kislovodske_reshili_vossozdat_molodezhnuyu_palatu_100881.html