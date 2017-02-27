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27 февраля 2017 г.

В Изобильненском районе в ДТП погиб водитель, три человека в реанимации

В Изобильненском районе в результате столкновения погиб мужчина

23 февраля в 19 часов 30 минут на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель автомобиля «ВАЗ- 21074» выехал на встречку и врезался в грузовик «ИСУЗУ», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель «ВАЗа», 51-летний житель станицы Новотроицкая, умер сразу, трое пассажиров «ВАЗа» – семья, жители станицы Новотроицкая, попали в реанимацию ЦРБ Изобильного, водитель грузовика получил ссадины и ушибы.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170227/v_izobilnenskom_rayone_v_dtp_pogib_voditel_tri_cheloveka_v_reani_100904.html
Фотография к статье В Изобильненском районе в ДТП погиб водитель, три человека в реанимации
В Изобильненском районе в результате столкновения погиб мужчина
В Изобильненском районе в результате столкновения погиб мужчина
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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