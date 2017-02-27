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27 февраля 2017 г.

В Георгиевском районе перевернулся автомобиль

В Георгиевском районе перевернулся автомобиль

25 февраля в 9 часов 30 минут водитель автомашины «ВАЗ-21074», двигаясь по автодороге «Георгиевск – Новопавловск» с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречку, потом за ее пределы, там автомобиль перевернулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больнице оказался водитель – 24-летний житель Новопавловска.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170227/v_georgievskom_rayone_perevernulsya_avtomobil_100902.html
Фотография к статье В Георгиевском районе перевернулся автомобиль
В Георгиевском районе перевернулся автомобиль
В Георгиевском районе перевернулся автомобиль
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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