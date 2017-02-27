В аэропорту Минвод изъята крупная партия бриллиантов

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность жительницы Дагестана Патимат Гитиновой. В международном аэропорту Минеральные Воды у Гитиновой П.Г. обнаружена и изъята перевозимая контрабандным способом партия 37832 бриллиантов стоимостью свыше 19 млн рублей. Драгоценности были куплены ею в Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно Минераловодский городской суд приговорил П. Гитинову к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Изъятые бриллианты конфискованы в доход государства.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20170227/v_aeroportu_minvod_izyata_krupnaya_partiya_brilliantov_100917.html