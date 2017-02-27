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О красках и приоритетах
27 февраля 2017 г.

Троллейбусной проблемой Ставрополя намерены заняться краевые депутаты

Еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата в Думе Ставропольского края

27 февраля на планерке в Думе края под председательством Геннадия Ягубова законодатели обсуждали ближайшие планы.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, отметил, что идёт подготовка к выездному заседанию, в рамках которого будет изучена работа ряда финансовых учреждений края. В комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению работают над изменениями норм краевого законодательства, в частности, регулирующих вопросы архивного дела. Председатель комитета по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьёва пригласила принять участие в совещании, темой которого станет реализация краевого закона по поддержке спортсменов и их тренеров. И еще. Начинаются собеседования с кандидатами в молодёжный парламент при Думе СК.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь проинформировал об итогах совещания, посвященному безопасности детей в местах, предназначенных для отдыха и развлечений. Основную опасность представляют, – воистину гримасы прогресса!- оснащённые лифтами и эскалаторами торговые центры, а также парки с аттракционами.

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, попросил коллег присоединиться к разговору о начислении расходов на общедомовые нужды для тех, кто установил индивидуальные приборы отопления, поделился планами о подготовке к выездному совещанию в троллейбусном парке краевого центра. Заместитель председателя Думы СК Александр Кузьмин предложил пригласить для обсуждения этой темы руководителей Ставрополя.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы Думы СК
http://www.stapravda.ru/20170227/trolleybusnoy_problemoy_stavropolya_namereny_zanyatsya_kraevye_d_100931.html
Фотография к статье Троллейбусной проблемой Ставрополя намерены заняться краевые депутаты
Еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата в Думе Ставропольского края
Еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата в Думе Ставропольского края
Фото пресс-службы ДСК
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