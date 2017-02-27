Ставропольский край получит миллиард рублей на мелиорацию

В этом году на строительство и реконструкцию мелиоративных хозяйств Ставрополья, а также объектов, подведомственных федеральным государственным бюджетным организациям, находящимся на территории края из бюджетов двух уровней — федерального краевого в общей сложности будет выделен один миллиард рублей. В частности, речь об этом шла на региональном совещании в Дивном, в работе которого принял участие министр сельского хозяйства Владимир Ситников. Тема встречи звучала так: «Производственная и экономическая эффективность применения орошения в Ставропольском крае». Глава регионального аграрного ведомства отметил важность проведения данного совещания, так как мелиорация является не только одним из важнейших направлений сельского хозяйства для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур вне зависимости от климатических условий, но и одной из точек роста для села. Владимир Ситников подчеркнул, что министерство готово точечно работать с каждым агропроизводителем, планирующим строить и реконструировать мелиоративные системы для получения государственной поддержки на это важное направление. Этот год для мелиораторов края особенный, отметили в министерстве сельского хозяйства СК. Если в прошлом году на поддержку строительства, реконструкции мелиоративных систем было выделено 94 млн. рублей краевых и федеральных средств, то в текущем году в 2,2 раза больше, что составляет 206 млн. рублей. Из федерального бюджета привлечено более 7 рублей на каждый рубль краевой казны. Планируется построить 3,6 тысячи га орошаемых земель в таких районах, как Труновский, Изобильненский, Буденновский и других. В этой работе примут участие двенадцать сельхозорганизаций. Кроме того 885 млн. рублей будет направлено на строительство, реконструкцию федеральных каналов и гидротехнических сооружений, таким образом, более 1 млрд. рублей выделено на поддержку мелиоративных систем края.

В Ставропольском крае 267 тыс. га орошаемых земель, из них поливается только лишь 68 тыс. га или одна четвертая. Современное высокотехнологичное орошение включает в себя только те площади, которые были построены и реконструированы за последние пять лет, а это около 25 тыс. га или девять процентов, отметили в министерстве сельского хозяйства СК. Проблемы мелиоративного комплекса края заключаются не только в заиленных каналах, с пропускной способностью не более 50 процентов и требующих реконструкции гидротехнических сооружений, но и в состоянии внутрихозяйственной мелиоративной сети, которая за несколько десятилетий эксплуатации вышла из строя. Как прозвучало на совещании, если первую проблему должны решать федеральные государственные бюджетные учреждения, то во второй необходимо участие самих хозяйств. В ближайшее время управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администраций районов – до начала поливного сезона проведут совещания с привлечением представителей федеральных государственных бюджетных учреждений, где детально обсудят все эти болевые точки отрасли. Федеральная программа по мелиорации земель действует с 2014, субсидия на строительство и реконструкцию орошения составляет до 70 процентов. Для хозяйств это прекрасный шанс воспользоваться таким видом госсподдержки, отмечали участники встречи. Экономика говорит сама за себя. На орошении урожайность увеличивается в два раза, выручка с одного гектара возрастает почти на одну треть, окупаемость затрат при государственной поддержке составляет не более двух лет.

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolskiy_kray_poluchit_milliard_rubley_na_melioratsiyu_100894.html