Ставропольские «Умники» готовы сделать лучше жизнь края и планеты

Как мы уже сообщали, в Думе Ставропольского края прошло чествование победителей Всероссийского молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК-2016». Вот уже десять лет он дает возможность подрастающему поколению реализоваться в науке. А разработки последнего состязания были представлены в пяти категориях: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы» и «Биотехнологии». В результате 21 молодой ученый удостоился звания «УМНИК РФ» – вот-вот им выплатят гранты в размере 500 тысяч рублей.

...Убедиться в уникальности проектов победителей гости смогли на выставке, которая развернулась в стенах Думы до официальной церемонии. Надо сказать, что она вызвала неподдельный интерес у присутствующих руководителей региона – похвалы не жалели в адрес тех, кто сегодня готов двигать науку. Свои стенды развернули Ставропольский государственный медицинский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Пятигорский медико-фармацевтический институт и другие вузы края. Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева, пообщавшись с разработчиками, поделилась: радует, что молодые люди трудом и знанием изобрели новые продукты, лекарства, технологии.

Интересно, что, наряду с победителями конкурса, здесь проекты представляли школьники края, которые в будущем, наверняка, пополнят ряды «умников». Так, председателя Думы СК Геннадия Ягубова и первого заместителя председателя правительства Ивана Ковалева заинтересовала разработка воспитанника Грачевской районной станции юных техников Юрия Юрова, который озадачен спасением людей. Юный гений привез в Думу проект «Роботизированный коленчатый подъемник», который призван стать хорошим помощником пожарным службам. Если загорелся многоквартирный жилой дом, огнеборцы смогут быстро подняться на нужную высоту и, благодаря вместительной платформе, одномоментно спасти десять человек! Безусловно, его проект не просто детская фантазия. Уже сегодня Юра может похвастаться множеством престижных наград с всероссийских и краевых конкурсов юных техников.

Позже, открывая торжество, Геннадий Ягубов поблагодарил руководителей школ, вузов, колледжей, техникумов, без поддержки которых ребята не смогли бы добиться столь высоких результатов.

– Здесь сегодня собрались самые неординарные, талантливые, ищущие молодые люди, те, кто своими разработками строит и приближает прекрасное будущее наших городов, нашего края, нашей страны и даже планеты, потому что я знаю, что у некоторых из сидящих в зале есть мысли о спасении планеты, – начал он. – Во всех сферах нашей жизни нужны образованные, творческие, неравнодушные люди, смелые новаторы, которые могут реализовывать свои идеи. Ведь без научного поиска не будет развиваться ни одна отрасль. Если у нас не будет таких замечательных юношей и девушек, как вы, все действия органов власти будут скромными.

С добрыми словами к умникам обратился и первый заместитель председателя правительства Иван Ковалев. Он поделился, что с большим удовольствием принимает участие в церемонии награждения, заметив, что управленцы сегодня, в виду своей занятости, не могут мыслить так креативно, как молодежь. Но зато охотно поддерживают их инновационные идеи.

– Люблю и хочу сюда ходить, – поделился спикер. – Не в обиду многим нам управленцам, которые заняты решением других серьезных задач, скажу: вы даете нестандартные, на первый взгляд, безумные идеи, но они в конечном итоге приводят к хорошему результату. Правительство края и лично я готовы оказать помощь по внедрению ваших идей в жизнь.

Поздравить победителей конкурса пришли также заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, куратор программы «УМНИК» в СКФО Антон Сорокин, руководитель представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Ставропольском крае Людмила Кузякова.

На церемонии молодым ученым предоставили слово – они охотно рассказали о своих идеях. Большой интерес у собравшихся вызвала актуальная разработка студента филиала Московского технологического университета Игоря Гадило по созданию быстровозводимого пневмокаркасного устройства для защиты легковых автомобилей от града. Другой победитель – аспирант Ставропольского государственного педагогического института Григорий Силин разработал онлайн примерочную для Интернет-магазинов. Он предлагает с помощью 3D-сканера воссоздавать точные параметры тела покупателя, тем самым уберечь его от ненужной покупки, а продавца – от убытков, которые возникают при возврате товара.

Инженер-лаборант кафедры технологии и наноматериалов СКФУ Анастасия Блинова участвовала в конкурсе в третий раз. Девушка уже становилась «УМНИКом Ставропольского края» и вот теперь за разработку высокоэффективной ранозаживляющей композиции на основе высокодисперсного оксида цинка, модифицированного коллоидным серебром, стала умницей России.

– Наш препарат не оказывает местного раздражающего и аллергического действия на обрабатываемые кожные покровы. Средняя скорость заживления ожоговых ран на 30-40 процентов выше, чем при использовании других цинк- и серебросодержащих препаратов. Кроме того, она обладает как высоким антимикробным эффектом, так и отличными регенеративными свойствами, и находится в доступной ценовой категории, – делится Анастасия. – Я очень рада, что смогла победить. Теперь в планах на будущее – создание малого инновационного предприятия.

Участников конкурса пришел поздравить и настоящий вундеркинд Иван Соленков. Уже сейчас этот ученик первого класса проявляет себя в химии, биологии, физике, астрономии. Особенно ему нравится последний предмет. Маленький Ваня даже попросил вернуть дисциплину в школьную программу. От Думы края Геннадий Ягубов вручил астроному самый настоящий телескоп и сертификат на право обзорного посещения Специальной астрофизической обсерватории Российской академии Наук в Карачаево-Черкессии.

В завершение победители федерального и регионального «УМНИКА» из рук почетных гостей получили традиционные статуэтки и медали, а также специальные призы от руководителей региональных министерств.

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolskie_umniki_gotovy_sdelat_luchshe_zhizn_kraya_i_planety_100876.html