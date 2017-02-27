Ставропольские рукопашники-юниоры завоевали 9 наград первенства России в Челябинске

В челябинском легкоатлетическом комплексе имени Е. Елесиной завершилось первенство России по рукопашному бою среди юниоров до 23 лет. Ставропольские спортсмены завоевали на этих соревнованиях девять медалей.

Бекхан Мальсагов стал победителем в весовой категории до 85 кг, а Андрей Кондратенко в весе до 90 кг завоевал бронзовую награду. Алена Земляная выиграла соревнования в весовой категории свыше 75 к, второе место у Кристины Петренко (до 75 кг), третье выиграли Наталья Дмитриенко (до 46 кг), Диана Саадулаева (до 55 кг) и Диана Мурсалова (до 65 кг); а также Ксения Швецова и Юлия Колесниченко (обе — до 70 кг),

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolskie_rukopashnikiyuniory_zavoevali_9_nagrad_pervenstva__100930.html