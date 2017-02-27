Ставропольские бадминтонисты-инвалиды тренировались в составе сборной России

В Саратове завершились учебно-тренировочные сборы национальной команды России по бадминтону среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Специальную подготовку прошли и представители Ставропольского центра адаптивной физической культуры и спорта Люся Игнатенко и Ирина Кузьменко.

Кристина Варфоломеева, наставник обеих спортсменок, поблагодарила организовавший поездку краевой минфизкульт за возможность потренироваться с лучшими бадминтонистами страны.

Напомню, что по итогам чемпионата России минувшего года Ирина Кузьменко и Люся Игнатенко выиграли «серебро» парного первенств. Ирина Кузьменко, кроме того, стала второй в личном турнире и третьей в миксте.

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolskie_badmintonistyinvalidy_trenirovalis_v_sostave_sborn_100912.html