Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
27 февраля 2017 г.

Ставропольская продукция второй год получает высокую оценку на выставке в Дубае

Ставропольская продукция вновь получила высокую оценку на международной выставке в Дубае

Основное направление по развитию экономики Ставрополья – поддержка экспорта. Для этого край уже дважды участвует в самой влиятельной в мире ежегодной выставке пищевой промышленности и производства напитков - Gulfood 2017. Она собирает огромное количество производителей и посетителей, желающих продегустировать продукцию со всего мира. 22-я по счету выставка продлится несколько дней, с 26 февраля по 2 марта, в Дубае в комплексе Dubai World Trade Centre. В качестве главы официальной ставропольской делегации там присутствует заместитель председателя правительства Ставропольского края министр экономического развития Андрей Мурга.

В зоне, где представлены товары из России кроме дегустирования все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. Группа ставропольских агропредприятий «Ресурс», имеющих сертификат HALAL, проведет урок по блюдам из тушек птицы.

Первый день Gulfood 2017 ознаменовался подписанным договором о сотрудничестве Универсального завода розлива минеральной воды «Аква-Вайт» из Ставропольского края, который за высокое качество продукции получил три медали от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и компанией «Vitaimax Trading LLC» из ОАЭ.

Как заявил Андрей Мурга, эта выставка дает возможность крупным ставропольским предприятиям выйти на международный уровень и улучшить свою экономику.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы АППП РФ в СКФО
http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolskaya_produktsiya_vtoroy_god_poluchaet_vysokuyu_otsenku_100928.html
Фотография к статье Ставропольская продукция второй год получает высокую оценку на выставке в Дубае
Ставропольская продукция вновь получила высокую оценку на международной выставке в Дубае
Ставропольская продукция вновь получила высокую оценку на международной выставке в Дубае
Фото пресс-службы АППП РФ в СКФО
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Экономика
Ставропольская продукция второй год получает высокую оценку на выставке в Дубае
Работа комитета по госзакупкам сэкономила Ставрополью 414 млн рублей
Ольга Тимофеева представила карты свалок и убитых дорог Ставрополья
Губернатор Ставрополья В. Владимиров участвует в инвестфоруме «Сочи-2017»
План ремонта дорог Ставрополья после зимы составят краевые власти
Ставропольский край
Троллейбусной проблемой Ставрополя намерены заняться краевые депутаты
На Ставрополье 103 работника через суд получили свои зарплаты
Вопросы развития мелиоративного комплекса обсудили в правительстве Ставрополья
На Ставрополье член «ногайского батальона» приговорен на пожизненный срок
Ставропольский край получит миллиард рублей на мелиорацию

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!