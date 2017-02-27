Ставропольская продукция второй год получает высокую оценку на выставке в Дубае

Основное направление по развитию экономики Ставрополья – поддержка экспорта. Для этого край уже дважды участвует в самой влиятельной в мире ежегодной выставке пищевой промышленности и производства напитков - Gulfood 2017. Она собирает огромное количество производителей и посетителей, желающих продегустировать продукцию со всего мира. 22-я по счету выставка продлится несколько дней, с 26 февраля по 2 марта, в Дубае в комплексе Dubai World Trade Centre. В качестве главы официальной ставропольской делегации там присутствует заместитель председателя правительства Ставропольского края министр экономического развития Андрей Мурга.

В зоне, где представлены товары из России кроме дегустирования все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. Группа ставропольских агропредприятий «Ресурс», имеющих сертификат HALAL, проведет урок по блюдам из тушек птицы.

Первый день Gulfood 2017 ознаменовался подписанным договором о сотрудничестве Универсального завода розлива минеральной воды «Аква-Вайт» из Ставропольского края, который за высокое качество продукции получил три медали от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и компанией «Vitaimax Trading LLC» из ОАЭ.

Как заявил Андрей Мурга, эта выставка дает возможность крупным ставропольским предприятиям выйти на международный уровень и улучшить свою экономику.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы АППП РФ в СКФО

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolskaya_produktsiya_vtoroy_god_poluchaet_vysokuyu_otsenku_100928.html