О красках и приоритетах
Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
27 февраля 2017 г.

«Ставропольчанка-СКФУ» дважды уступила баскетболисткам «МБА-2»

Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили дома столичной команде «МБА-2»

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги России «Ставропольчанка-СКФУ» в родных стенах дважды уступила идущей в турнире четвертой столичной команде «МБА-2» — 67:75 и 56:76.

В первой игре у хозяек площадки отличились Светлана Кузнецова, принесшая 20 очков, и Елена Федотова, набравшая 18. В повторной игре Федотова принесла в командную копилку еще 17 очков. Напомню, что в первом круге на выезде наши девушки противостояли соперницам на равных, обменявшись победами в Москве.

12 побед в 30 играх расположили нашу команду на шестой строке таблицы турнира из десяти коллективов.

7 и 8 марта «Ставропольчанка-СКФУ» сыграет в Самаре с идущей пока на третьем месте командой «Политех СамГТУ». В поединках первого круга на родном паркете наши девушки также обменялись победами с соперницами.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolchankaskfu_dvazhdy_ustupila_basketbolistkam_mba2_100923.html
Фотография к статье «Ставропольчанка-СКФУ» дважды уступила баскетболисткам «МБА-2»
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили дома столичной команде «МБА-2»
Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили дома столичной команде «МБА-2»
Фото: министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Баскетбол
«Ставропольчанка-СКФУ» дважды уступила баскетболисткам «МБА-2»
Баскетболисты ставропольского «Динамо» в Тамбове один раз выиграли и дважды уступили
В Ессентуках на чемпионате студенческого баскетбола победил СтГАУ
Баскетболисты ставропольского «Динамо» поделили очки в Магнитогорске и Москве
На Ставрополье сразились в баскетбол производственные коллективы
Ставрополь
Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили краснодарской «Кубани»
В Ставрополе работник автомойки украл машину клиента
Ольга Тимофеева представила карты свалок и убитых дорог Ставрополья
Ростелеком организовал весёлый праздник на Масленицу
Двое мужчин украли из гаража в Ставрополе имущество на 77 тысяч рублей

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!