«Ставропольчанка-СКФУ» дважды уступила баскетболисткам «МБА-2»

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги России «Ставропольчанка-СКФУ» в родных стенах дважды уступила идущей в турнире четвертой столичной команде «МБА-2» — 67:75 и 56:76.

В первой игре у хозяек площадки отличились Светлана Кузнецова, принесшая 20 очков, и Елена Федотова, набравшая 18. В повторной игре Федотова принесла в командную копилку еще 17 очков. Напомню, что в первом круге на выезде наши девушки противостояли соперницам на равных, обменявшись победами в Москве.

12 побед в 30 играх расположили нашу команду на шестой строке таблицы турнира из десяти коллективов.

7 и 8 марта «Ставропольчанка-СКФУ» сыграет в Самаре с идущей пока на третьем месте командой «Политех СамГТУ». В поединках первого круга на родном паркете наши девушки также обменялись победами с соперницами.

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropolchankaskfu_dvazhdy_ustupila_basketbolistkam_mba2_100923.html