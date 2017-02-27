Ставрополь оформят в едином архитектурном стиле. Начнут с улицы Доваторцев
В Ставрополе ещё в 2016 году начали ремонт улицы Доваторцев. Работы, стоит заметить, полностью оплачивают инвесторы. Кроме территории для пешеходов планируется обустроить зону для велосипедистов с двусторонним движением, выделить место для декоративного оформления улицы, поставить лавочки, фонари…
Для спокойной прогулки у жителей и гостей краевого центра будет полтора километра аллеи.
По плану итог благоустройства ул.Доваторцев в этом году – территория от ТЦ «Окей» до ул. 45 Параллель.
Во вторую очередь будут сажать деревья, обустраивать площадки с малыми архитектурными формами.
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев дал указание не только заняться основной улицей города, но и привести в порядок ближайшие территории и подъездные пути. А также снести незаконные постройки, нарушающие единый стиль города.