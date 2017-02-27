Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
О красках и приоритетах
27 февраля 2017 г.

Ставрополь оформят в едином архитектурном стиле. Начнут с улицы Доваторцев

В Ставрополе ещё в 2016 году начали ремонт улицы Доваторцев. Работы, стоит заметить, полностью оплачивают инвесторы. Кроме территории для пешеходов планируется обустроить зону для велосипедистов с двусторонним движением, выделить место для декоративного оформления улицы, поставить лавочки, фонари…

Для спокойной прогулки у жителей и гостей краевого центра будет полтора километра аллеи.

По плану итог благоустройства ул.Доваторцев в этом году – территория от ТЦ «Окей» до ул. 45 Параллель.

Во вторую очередь будут сажать деревья, обустраивать площадки с малыми архитектурными формами.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев дал указание не только заняться основной улицей города, но и привести в порядок ближайшие территории и подъездные пути. А также снести незаконные постройки, нарушающие единый стиль города.

П. ГРИН , по материалам администрации Ставрополя
http://www.stapravda.ru/20170227/stavropol_oformyat_v_edinom_arkhitekturnom_stile_nachnut_s_ulits_100872.html
Фотография к статье Ставрополь оформят в едином архитектурном стиле. Начнут с улицы Доваторцев
Масштабная реконструкция перекрестка улиц Доваторцев и Тухачевского в Ставрополе
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Ставрополь
Ставрополь оформят в едином архитектурном стиле. Начнут с улицы Доваторцев
На конкурс «Таланты XXI века» представят проекты молодые изобретатели Ставрополья
Масленица в Ставрополе: конкурс лопат, два огромных блина и 8-метровое чучело
В День защитника Отечества в Ставрополе участникам войны в Сирии вручили медали
23 февраля праздничная канонада напугала ставропольцев
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
В селе Донская Балка приостановлена деятельность водопроводов
Депутаты Ставрополья вернутся к теме методики расчета ОДН
За состояние квартирного счетчика несет ответственность только собственник жилья
В Невинномысске два дома по вине коммунальщиков оставались без тепла 4 дня
Внеплановая проверка ставропольской многоэтажки выявила множество нарушений

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!