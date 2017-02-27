Ставрополь оформят в едином архитектурном стиле. Начнут с улицы Доваторцев

В Ставрополе ещё в 2016 году начали ремонт улицы Доваторцев. Работы, стоит заметить, полностью оплачивают инвесторы. Кроме территории для пешеходов планируется обустроить зону для велосипедистов с двусторонним движением, выделить место для декоративного оформления улицы, поставить лавочки, фонари…

Для спокойной прогулки у жителей и гостей краевого центра будет полтора километра аллеи.

По плану итог благоустройства ул.Доваторцев в этом году – территория от ТЦ «Окей» до ул. 45 Параллель.

Во вторую очередь будут сажать деревья, обустраивать площадки с малыми архитектурными формами.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев дал указание не только заняться основной улицей города, но и привести в порядок ближайшие территории и подъездные пути. А также снести незаконные постройки, нарушающие единый стиль города.

П. ГРИН , по материалам администрации Ставрополя

http://www.stapravda.ru/20170227/stavropol_oformyat_v_edinom_arkhitekturnom_stile_nachnut_s_ulits_100872.html