Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал в селе Винсады Предгорного района, где совершил Божественную литургию в Михайловском храме. Архиерею сослужило духовенство приходов Лермонтовского церковного округа во главе с благочинным протоиереем Константином Фаустовым. Диаконский чин возглавил протодиакон Димитрий Куба. По окончании литургии Владыка обратился к верующим с проповедью. Особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма Димитрия Максимовича Оберемока: ему 26 февраля исполнилось 92 года. Старейший житель села воспитывает уже четверых праправнуков. Архипастырь возгласил Димитрию Максимовичу многолетие и сфотографировался с ним на память. В тот же день архиепископ Феофилакт осмотрел место строительства нового храма Архангела Михаила в центре села.

http://www.stapravda.ru/20170227/stareyshiy_svyaschennosluzhitel_zhivet_v_vinsadakh_emu__92_goda_100899.html