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27 февраля 2017 г.

Старейший священнослужитель живёт в Винсадах, ему – 92 года

Особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма Димитрия Максимовича Оберемока: ему исполнилось 92 года

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал в селе Винсады Предгорного района, где совершил Божественную литургию в Михайловском храме. Архиерею сослужило духовенство приходов Лермонтовского церковного округа во главе с благочинным протоиереем Константином Фаустовым. Диаконский чин возглавил протодиакон Димитрий Куба. По окончании литургии Владыка обратился к верующим с проповедью. Особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма Димитрия Максимовича Оберемока: ему 26 февраля исполнилось 92 года. Старейший житель села воспитывает уже четверых праправнуков. Архипастырь возгласил Димитрию Максимовичу многолетие и сфотографировался с ним на память. В тот же день архиепископ Феофилакт осмотрел место строительства нового храма Архангела Михаила в центре села.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/stareyshiy_svyaschennosluzhitel_zhivet_v_vinsadakh_emu__92_goda_100899.html
Фотография к статье Старейший священнослужитель живёт в Винсадах, ему – 92 года
Особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма Димитрия Максимовича Оберемока: ему исполнилось 92 года
Особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма Димитрия Максимовича Оберемока: ему исполнилось 92 года
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