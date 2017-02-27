Старейший священнослужитель живёт в Винсадах, ему – 92 года
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал в селе Винсады Предгорного района, где совершил Божественную литургию в Михайловском храме. Архиерею сослужило духовенство приходов Лермонтовского церковного округа во главе с благочинным протоиереем Константином Фаустовым. Диаконский чин возглавил протодиакон Димитрий Куба. По окончании литургии Владыка обратился к верующим с проповедью. Особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма Димитрия Максимовича Оберемока: ему 26 февраля исполнилось 92 года. Старейший житель села воспитывает уже четверых праправнуков. Архипастырь возгласил Димитрию Максимовичу многолетие и сфотографировался с ним на память. В тот же день архиепископ Феофилакт осмотрел место строительства нового храма Архангела Михаила в центре села.