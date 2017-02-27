«Щит и розу» вручили ставропольскому спасателю Ольге Климовой

В Государственном Кремлевском Дворце прошла IX торжественная церемония вручения ежегодной Общероссийской общественной премии «Щит и роза». В ее рамках награждают лучших сотрудниц правоохранительных органов и спецслужб страны. В номинации «За верность служебному долгу» премии удостоена спасатель 1-го класса поисково-спасательного подразделения Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Ольга Климова.

Премия состоит из шести номинаций и присуждается за отличие, самоотверженность и профессионализм при исполнении служебного долга. В этом году лауреатами стали сотрудницы МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСО России, Следственного комитета Российской Федерации, ФТС России, ФССП России, ФСИН России. Также были отмечены ветераны этих ведомств, спортсмены, отличники профильных учебных заведений и матери сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Спасатель 1-го класса поисково-спасательного подразделения Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Ольга Климова является еще и квалифицированным кинологом. Она работала в зоне боевых действий в Чечне, участвовала в аварийно-спасательных работах в Кармадонском ущелье, в спасении заложников школы в Беслане.

http://www.stapravda.ru/20170227/schit_i_rozu_vruchili_stavropolskomu_spasatelyu_olge_klimovoy_100878.html