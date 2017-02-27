Работа комитета по госзакупкам сэкономила Ставрополью 414 млн рублей

В Ставрополе на заседании общественного совета при комитете края по государственным закупкам вместе с представителями Союза Конгресса деловых кругов Ставрополья, членами Общественной палаты края, а также Торгово-промышленной палатой региона, образовательными и коммерческими организациями подвели итоги работы за 2016-й год.

Согласно отчетному выступлению Председателя комитета Александра Абалешева, нормативно-правовая база в сфере закупок приведена в соответствие с федеральным законодательством меньше чем за год. Для этого потребовалось подготовить 21 краевой правовой акт и законопроект, семь обучащющих семинаров для специалистов в сфере контрактных служб заказчиков. Документация теперь проходит самую тщательную проверку. Так, работа комитета сэкономила более 414 миллионов рублей.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170227/rabota_komiteta_po_goszakupkam_sekonomila_stavropolyu_414_mln_ru_100929.html