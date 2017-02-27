Фотография к статье План ремонта дорог Ставрополья после зимы составят краевые власти
План ремонта дорог Ставрополья после зимы составят краевые власти
На еженедельном совещании в правительстве Ставропольского края обсудили изношенность региональных и муниципальных дорог.
Асфальт подвергался в эту зиму большим испытаниям. Морозы, постоянно выпадающий снег, скачки температуры.
Чтобы знать точный масштаб предстоящих ремонтных работ на совещании поставили задачу руководителям городов и районов края промониторить дорожные сети. По результатам анализа составят план ремонта дорог Ставрополья.
П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170227/plan_remonta_dorog_stavropolya_posle_zimy_sostavyat_kraevye_vlas_100905.html
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Фото: пресс-службы губернатора СК