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27 февраля 2017 г.

На Ставрополье член «ногайского батальона» приговорен на пожизненный срок

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность члена «ногайского батальона» Максима Понарьина, причастного к нападению на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ в Чеченской Республики в феврале 2000 года. Он входил в состав бандформирования под руководством Ш. Басаева и Э. Хаттаба.

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Шатойский районный суд Чеченской Республики признал Понарьина М.А. виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

В.АНДРЕЕВ
http://www.stapravda.ru/20170227/na_stavropole_chlen_nogayskogo_batalona_prigovoren_na_pozhiznenn_100901.html
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