На Ставрополье член «ногайского батальона» приговорен на пожизненный срок
Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность члена «ногайского батальона» Максима Понарьина, причастного к нападению на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ в Чеченской Республики в феврале 2000 года. Он входил в состав бандформирования под руководством Ш. Басаева и Э. Хаттаба.
Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Шатойский районный суд Чеченской Республики признал Понарьина М.А. виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.