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27 февраля 2017 г.

На Ставрополье 103 работника через суд получили свои зарплаты

В результате принятых прокуратурой Ставропольского края мер, сообщили в пресс-службе ведомства, восстановлены трудовые права работников минераловодского филиала ОАО «Севкавдорстрой». Здесь не платили сотрудникам зарплату. 103 работника этого предприятия после вмешательства прокуратуры получили 2529476 рублей. По инициативе прокурора гендиректор ОАО привлечен к административной ответственности. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/na_stavropole_103_rabotnika_cherez_sud_poluchili_svoi_zarplaty_100916.html
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