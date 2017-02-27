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27 февраля 2017 г.

На конкурс «Таланты XXI века» представят проекты молодые изобретатели Ставрополья

Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века»

28 февраля в Ставрополе в Центре развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина пройдет краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века». Традиционное мероприятие соберет юных изобретателей со всех уголков нашего региона. Юные таланты будут представлять свои проекты в самых разных направлениях: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиотехника и радиоэлектроника», «Информационные технологии», «Робототехника и интеллектуальные системы», «Энергетика, электротехника и электрооборудование», «Видеофильм».

Как рассказали в министерстве образования и молодежной политики края, запланированы также мастер-классы, которые проведут ведущие педагоги в области научно-технического творчества. А по итогам конкурса будет определен кандидат на присуждение премии в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170227/na_konkurs_talanty_xxi_veka_predstavyat_proekty_molodye_izobreta_100880.html
Фотография к статье На конкурс «Таланты XXI века» представят проекты молодые изобретатели Ставрополья
Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века»
Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века»
Фото центра развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина
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