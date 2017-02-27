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27 февраля 2017 г.

Микроавтобус и легковушка столкнулись в Предгорном районе, есть жертвы

26 февраля в 18 часов 30 минут на 37-м километре автодороги «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель автомобиля «Киа Спектра» по неустановленным пока причинам выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Мерседес Спринтер», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Маршрутка ехала из аэропорта «Минводы» в Кисловодск и перевозила четырех жителей Свердловской области в один из санаториев. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Киа», кто он, сейчас устанавливается. Госпитализированы и двое пассажиров.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170227/mikroavtobus_i_legkovushka_stolknulis_v_predgornom_rayone_est_zh_100882.html
Фотография к статье Микроавтобус и легковушка столкнулись в Предгорном районе, есть жертвы
Авария в Предгорном районе
Авария в Предгорном районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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