Микроавтобус и легковушка столкнулись в Предгорном районе, есть жертвы

26 февраля в 18 часов 30 минут на 37-м километре автодороги «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель автомобиля «Киа Спектра» по неустановленным пока причинам выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Мерседес Спринтер», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Маршрутка ехала из аэропорта «Минводы» в Кисловодск и перевозила четырех жителей Свердловской области в один из санаториев. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Киа», кто он, сейчас устанавливается. Госпитализированы и двое пассажиров.

http://www.stapravda.ru/20170227/mikroavtobus_i_legkovushka_stolknulis_v_predgornom_rayone_est_zh_100882.html