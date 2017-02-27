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27 февраля 2017 г.

Масленица на Кавминводах: города-курорты проводили зиму с размахом

В городе-курорте Железноводске празднование Масленицы развернулось сразу на трех площадках: в курортном и городском парках, а также в поселке Иноземцево. Везде были традиционные масленичные забавы и конкурсы: битвы подушками, бег в мешках и т.д. И повсюду – горки вкуснейших блинов для всех желающих… Посетившая в этот день Железноводск зампред краевого правительства Ольга Прудникова заметила:

– Несколько тысяч горожан и курортников пришли сегодня на праздник с открытым сердцем. Все веселятся, едят блины, вокруг детский смех… Железноводск вместе со всеми курортами Кавминвод сейчас переживает второе рождение.

Участвовал в проводах зимы и глава Железноводска Евгений Моисеев.

– Мы постарались сделать праздник Масленицы ярким, запоминающимся и для жителей, и для туристов, – подчеркнул градоначальник.

В Ессентуках помимо традиционных народных забав устроили еще и массовый заплыв на городском озере. Эту инициативу главы города Александра Некристова охотно поддержали члены городского клуба любители зимнего плавания и здорового образа жизни. Ну а те, кто не отважился проводить зиму в ледяной воде, смогли выбрать на берегу массу иных способов отметить Масленицу.

В Пятигорске самые массовые гуляния проходили в городском парке культуры и отдыха имени Кирова. На верхней площадке парка развернули широкую ярмарку, где среди изобилия всевозможных яств, разумеется, царили блины. А народные умельцы представили множество изделий и сувениров ручной работы. Тем временем на большой сценической площадке местные и приглашенные артисты пели, танцевали и поражали зрителей необыкновенными шоу.

В Кисловодске зиму одновременно провожали в самом центре курорта и на его окраине – в бывшем рабочем поселке Аликоновка. У знаменитой Нарзанной галереи развернулся «город мастеров» – множество любителей и профессионалов народных художественных промыслов представили все мыслимые поделки. А у Октябрьских ванн на Курортном бульваре горожан и гостей Кисловодска поздравляли творческие коллективы курорта. Звучали народные песни, стихи и прибаутки о проводах зимы, разыгрывались театрализованные представления. Все желающие могли поесть блинов, поучаствовать в народных забавах. Иные даже отважно карабкались по специально установленному на бульваре столбу за закрепленными на его вершине призами.

Многие уходили с Курортного бульвара с маленькими, размером чуть больше ладони, чучелами зимы, намереваясь сжечь их дома. Те же, кто хотел увидеть ритуальное сжигание «настоящего» чучела зимы, ехали на окраину города, в поселок Аликоновка.

С 1965-го года здесь, на бывшей центральной усадьбе совхоза, возвышается помпезное здание с колоннами – дом культуры. Некогда он был средоточием не только культурной, а и всей общественной жизни, административной власти поселка. Давно канул в Лету совхоз. И даже сам поселок уже много лет входит в состав города-курорта Кисловодска. Почти все его жители каждый день ездят по делам и на работу «в город». Однако же традиции сельской общины здесь живы по сей день. Они отчетливо проявляются в праздники. Особенно в такие яркие и голосистые, как Масленица.

С утра жители поселка целыми семьями, бабушки и дедушки с внуками, и даже молодые мамаши с грудными младенцами собирались на площадке между ступеньками ДК и бюстом Ленина. Вождь мирового пролетариата со своего постамента, похоже, благосклонно взирал на расположившееся между колоннами чучело зимы, которое своими руками изготовили молодая директор ДК Мария Вознюк и другие сотрудники очага культуры.

Скоро чучело полыхнет ярким пламенем. Ну а пока перед ним поют и танцуют дети – воспитанники кружков и творческих студий дома культуры. А зрители наперебой показывают друг другу: «Гляди-ка, моя как отплясывает!»

После чего и юные артисты, и зрители за обе щеки уписывают обильно умасленные блины и прощаются с зимой.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170227/maslenitsa_na_kavminvodakh_gorodakurorty_provodili_zimu_s_razmak_100885.html
Фотография к статье Масленица на Кавминводах: города-курорты проводили зиму с размахом
У помпезного портика ДК, рядом с чучелом зимы, поют и танцуют местные таланты
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