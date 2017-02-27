Маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой в Ставрополе, пострадали 2 человека

26 февраля около 13 часов водитель автомашины «ВАЗ-211440» двигался по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю от ФД «Кавказ» со стороны улицы Доваторцев, поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутной «ГАЗелью», в которой ехали 13 пассажиров.

Врачи понадобились 46-летней пассажирке «ВАЗа» и 23-летнему водителю легкового авто. Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали. Водитель «ВАЗа» прежде несколько раз нарушал скоростной режим, а штрафы не оплачивал.

http://www.stapravda.ru/20170227/marshrutka_s_passazhirami_stolknulas_s_legkovushkoy_v_stavropole_100884.html