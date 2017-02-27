«Как на масленой неделе» погуляли в Дивном

В воскресенье в Дивном на центральной площади прошел праздник «Как на масленой неделе».

Полюбоваться было чем, а чтобы зрители не замерзли, организаторы угощали их горячим чаем и румяными блинами. Музыка, танцы, песни, частушки – провожали масленицу с размахом, весело и дружно. В праздничное действо были вовлечены все присутствующие. Они участвовали в конкурсах, боях подушками, бегали в мешках, перетягивали канат и за каждую победу были щедро вознаграждены сладостями.

На площади развернулась выставка кукол – это было домашним заданием, и лучшие «пигмалионы» получили награду за свои творения. Первое место заняла детская художественная школа, дополнили тройку призеров девятилетний Никита Кутовой и коллектив молодежного центра.

Но самый интересный момент – это, конечно же, покорение пятиметрового столба, с вершины которого нужно было достать ценный приз – термопот, мультиварку, электромясорубку и пылесос. Многие удальцы пытались покорить эту высоту, но удача улыбнулась подросткам Илье Скрипову, Даниле Чудикову, Ивану Найденову, Сергею Беликову.

http://www.stapravda.ru/20170227/kak_na_maslenoy_nedele_pogulyali_v_divnom_100918.html