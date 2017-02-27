Кадеты Ставропольского ПКУ стали лучшими хоккеистами первенства Вооруженных сил России

В течение трех дней на льду Ставропольского Президентского кадетского училища (СПКУ) кипели жаркие баталии IV первенства Вооруженных Сил России по хоккею с шайбой среди сборных команд довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны РФ.

Среди почетных гостей турнира были легенды отечественного хоккея, многократные победители чемпионатов мира, олимпийские чемпионы Владимир Мышкин, Валерий Каменский и Илья Бякин.

За почетный трофей боролись девять команд из разных регионов страны. А в финале встретились воспитанники Ставропольского и Тюменского Президентских кадетских училищ. Победу со счетом 3:1 в упорной борьбе одержала команда СПКУ, с чем их от души поздравил губернатор Владимир Владимиров, отметивший красивую игру и проявление настоящего мужского характера. Вместе с начальником СПКУ Леонидом Куцом и другими именитыми гостями глава края вручил победителям и призерам турнира заслуженные кубки, медали и памятные призы.

http://www.stapravda.ru/20170227/kadety_stavropolskogo_pku_stali_luchshimi_khokkeistami_pervenstv_100893.html