Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
О красках и приоритетах
27 февраля 2017 г.

Кадеты Ставропольского ПКУ стали лучшими хоккеистами первенства Вооруженных сил России

В течение трех дней на льду Ставропольского Президентского кадетского училища (СПКУ) кипели жаркие баталии IV первенства Вооруженных Сил России по хоккею с шайбой среди сборных команд довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны РФ.

Среди почетных гостей турнира были легенды отечественного хоккея, многократные победители чемпионатов мира, олимпийские чемпионы Владимир Мышкин, Валерий Каменский и Илья Бякин.

За почетный трофей боролись девять команд из разных регионов страны. А в финале встретились воспитанники Ставропольского и Тюменского Президентских кадетских училищ. Победу со счетом 3:1 в упорной борьбе одержала команда СПКУ, с чем их от души поздравил губернатор Владимир Владимиров, отметивший красивую игру и проявление настоящего мужского характера. Вместе с начальником СПКУ Леонидом Куцом и другими именитыми гостями глава края вручил победителям и призерам турнира заслуженные кубки, медали и памятные призы.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170227/kadety_stavropolskogo_pku_stali_luchshimi_khokkeistami_pervenstv_100893.html
Фотография к статье Кадеты Ставропольского ПКУ стали лучшими хоккеистами первенства Вооруженных сил России
IV Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой в Ставропольском Президентском кадетском училище
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Ставрополь
Двое мужчин украли из гаража в Ставрополе имущество на 77 тысяч рублей
Кадеты Ставропольского ПКУ стали лучшими хоккеистами первенства Вооруженных сил России
Маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой в Ставрополе, пострадали 2 человека
В Ставрополе автоледи не справилась с управлением и врезалась в столб
Ставрополь оформят в едином архитектурном стиле. Начнут с улицы Доваторцев
Спорт
Крупнейший спорткомплекс с ледовой ареной начнут строить в Ставрополе
Ставропольские кадеты выиграли Первенство Вооруженных Сил РФ по хоккею
Ставропольские кадеты-ермоловцы побывали в подшефном детском саду
Жители Ставрополя стали активнее заниматься спортом
Шах и мат поставила соперникам ставропольская команда пенсионеров на краевом турнире

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!